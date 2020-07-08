أزمة فهد المولد قد تدفعه للانتقال لهذا النادي

المواطن - محمد سمعه

دخل اللاعب فهد المولد، نجم الاتحاد، في أزمة مع فريقه مؤخرًا، حيث غادر معسكر الفريق في مدينة أبها دون إذن؛ بحجة وجود مستحقات مالية متأخرة له.

وكان نادي الاتحاد أصدر بيانًا اليوم الأربعاء حول أزمة المولد عبر حسابه في “تويتر” لتوضيح الموضوع أمام الجماهير الاتحادية.

وبسبب الأزمة، ووجود غضب من الجمهور الاتحادي على فهد المولد، قد يُفكر اللاعب بشكل جاد في الانتقال لنادي النصر، خاصة بعدما ذكرت تقارير صحافية أن أصفر العاصمة مهتم بضم نجم الاتحاد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الاتحاد يُعلّق على أزمة فهد المولد:

وجاء بيان الاتحاد كالتالي: “انطلاقًا من مبدأ الشفافية ووضع الجماهير الاتحادية الوفية أمام الحقيقة بخصوص ما بدر من اللاعب المولد وتركه لمعسكر الفريق بمدينة أبها، بحجة وجود متأخرات مالية لصالحه لدى إدارة النادي، ورغبته في استلامها قبل أن يعود للتدريبات”.

وأضاف البيان: “يود مجلس الإدارة أن يوضح للعموم بأنه لا توجد للاعب فهد المولد من الناحية المحاسبية أي متأخرات مالية أو مستحقات لدى النادي حسب العقد المبرم بينه وبين النادي، فقد قام المجلس بتسديد كافة المستحقات والرواتب لجميع اللاعبين قبل بدء معسكر الفريق الحالي في منطقة عسير”.

وتابع البيان بعد أزمة المولد: “ومجلس الإدارة يؤكد للجميع أنه يتعامل مع جميع اللاعبين بمبدأ المساواة، وأن ما يطالب به اللاعب من مستحقات- كما يرى- لا يوجد لها ما يسند ويبرر صرفها من قبل مجلس إدارة النادي الذي لن يقبل هذا التصرف غير اللائق، الذي يستغرب أن يصدر من لاعب دولي له مكانته في قلوب الاتحاديين وله خبرته ويعول عليه كثيرة، خصوصًا في الظروف الحالية التي يمر بها النادي”.

الاتحاد يتخذ الإجراءات للرد على رحيل فهد المولد:

وأضاف البيان تعليقًا على أزمة فهد المولد: “ويؤكد مجلس الإدارة أنه سيتخذ الإجراءات الكفيلة بحفظ حقوق النادي، ومنع تكرار حدوث مثل هذه التصرفات في المستقبل من قبل أي لاعب، فهناك وسائل عديدة كفلها النظام، يمكن للجميع من خلالها المطالبة بحقوقهم، إن وجدت، دون المساس بمصلحة النادي. مع التأكيد على استمرار العمل بكل احترافية، ومعاملة اللاعبين على حد سواء والالتزام بالعقود التي تم التوقيع عليها، وعليه ستطبق كافة أنظمة ولوائح الاحتراف على الجميع.. حقوق وواجبات وعقوبات، والله الموفق”.