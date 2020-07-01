أزمة في الأهلي قبل عودة المباريات

المواطن - محمد سمعه

يستعد الفريق الكروي الأول بـ الأهلي لاستئناف مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، التي ستعود بدءًا من الرابع من أغسطس وحتى التاسع من سبتمبر المقبل.

وكان المدرب الوطني مازن بهكلي تولى تدريب فريق الأهلي بشكل مؤقت حتى عودة المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش.

ووفقًا لتقارير صحافية فإن إدارة الأهلي ستتجه لإلغاء فكرة إقامة معسكر بسبب عدم توفر مقر مناسب ومتكامل للفريق، بينما يرغب المدرب الصربي فلادان، في إقامة معسكر خارجي قبل عودة الدوري.

معسكر الأهلي في أزمة:

وفي السياق ذاته، ذكر برنامج الحصاد الرياضي المذاع على قناة 24 الرياضية أن إدارة الأهلي لا تزال تبحث عن مقر لمعسكر الفريق، الذي سيسبق استئناف مباريات الدوري.

وأضاف أن تأخر حجز مقر المعسكر وملاعب التدريبات بمدينتي الطائف وأبها وضع فريق الأهلي في موقف صعب لإيجاد مقر بعد أن حجزت الأندية الأخرى مقرات السكن والملاعب.

وفي وقت سابق، نجح مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة عبدالإله مؤمنة في حل أزمة تأخر عودة التدريبات، حيث عادت بشكل طبيعي يوم 21 يونيو الماضي.

ونجح الأهلي في إرسال وعد لنجومه الذين عانوا من تأخر المستحقات المالية وهددوا بالرحيل مثل البرازيلي جوزيف دي سوزا والجزائري يوسف بلايلي، بتسليمهم المستحقات في الوقت المتفق عليه.

وتمكن الأهلي من إرسال وعد لنجومه الذين عانوا من تأخر المستحقات المالية وهددوا بالرحيل مثل البرازيلي جوزيف دي سوزا والجزائري يوسف بلايلي، بتسليمهم المستحقات في الوقت المتفق عليه.

مشكلة مالية هددت باستقالة مؤمنة:

وبسبب الأزمة المالية فإن عبدالإله مؤمنة هدد بالرحيل عن رئاسة النادي عن طريق تقديم الاستقالة بسبب تفاقم المشكلة وفقًا لـ“الوطن”.

ويشعر مؤمنة ألا يُوجد أحد لدعمه، فأشارت الصحيفة إلى أن الاستقالة ستكون الحل الأمثل لمؤمنة في حال عدم وجود الدعم المطلوب.

وإذا رحل مؤمنة فإن استقرار الأهلي سيتأثر بالسلب، خاصة أن مؤمنة تولى رئاسة الأهلي بعد إعفاء أحمد الصائغ من منصبه بقرار من وزارة الرياضة.

جدير بالذكر أن المدرب عمرو أنور مدرب فريق الشباب في الأهلي المصري، كان ذكر بأن فريقه بحاجة ماسة لوجود النجم السوري عمر السومة في الفريق المصري، مضيفًا أن الصفقة لن تتم بسبب الراتب المرتفع للسومة.