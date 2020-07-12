أزمة لـ الاتحاد بسبب 500 ألف ريال

المواطن - محمد سمعه

دخل نادي الاتحاد في أزمة ثانية، وذلك بعد مشكلة مغادرة اللاعب فهد المولد لمعسكر الفريق في أبها دون إذن الجهاز الفني.

وكان اللاعب عبدالعزيز البيشي لاعب الاتحاد، طلب من إدارة النادي الحصول على 500 ألف ريال كجزء من مقدم العقد مع العميد.

وحصل البيشي على وعد من مسؤول سابق بـ الاتحاد أنه سيحصل على المبلغ فور تواجده في النادي لكن اللاعب لم يتسلم المبلغ وفقًا لـ “عكاظ”.

وسبب هذا الأمر أزمة للفريق الاتحادي، خاصة أن اللاعب تراجع مستواه كونه لا يُشارك بصورة منتظمة مع العميد.

وكان القانوني أحمد الأمير الباحث في لوائح الفيفا أشار إلى أن وجود وعد بتسليم اللاعب لمبلغ مالي في حضور شهود، أصبح كأنه مثل الالتزام المكتوب، مضيفًا أنه في حال عدم وجود شهود سيذهب الطرفان للجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

شروط سداد الـ500 ألف ريال

ولكن على النقيض، قال محمد الركباني المحامي الرياضي إن الاتفاق إذا كان مكتوبًا، وتم توقيعه بشكل رسمي بين جميع الأطراف المنوطة، فهذا يعني أن الاتحاد مُلزم بسداد نصف مليون ريال، وفي حال لم يكن الأمر رسمياً، فالاتحاد غير مُلزم بدفع أي مبالغ مالية.

وفي وقت سابق، دشن الجمهور الرياضي عبر “تويتر” وسم “فهد المولد نصراوي” في إشارة إلى اهتمام النصر بضم لاعب الاتحاد، سعيًا لاستغلال الأزمة الأخيرة بين اللاعب والنادي للتفاوض معه.

ولكن رد نادي النصر، على ما تردد حول تحركه للتعاقد مع فهد المولد لاعب الاتحاد، مستغلًّا أزمة اللاعب الحالية مع النادي بحجة وجود مستحقات مالية متأخرة.

ونفى النصر رغبته بالتعاقد مع فهد المولد خلال الفترة المقبلة، كما نفى العالمي تواصله مع اللاعب خلال الفترة الحالية للتعاقد معه وفقًا لـ”إرم نيوز”.

وكانت تقارير صحافية ذكرت أن ناديًا عاصميًّا سعى لاستغلال أزمة فهد المولد مع الاتحاد والتعاقد معه ورُبط اسم النصر بالتقارير؛ كون العالمي سبق له الاهتمام بضم فهد المولد.

وكان فهد المولد كشف أنه غادر معسكر أبها، بحجة وجود مستحقات مالية متأخرة وهو ما نفاه النادي من خلال بيانه ومن خلال التصريحات الإعلامية لأحمد صادق دياب المتحدث باسم الاتحاد لـ برنامج الحصاد الرياضي المذاع على قناة 24 الرياضية.

كاريلي يُعاقب فهد المولد

وبناءً على ذلك، فإن المدرب البرازيلي فابيو كاريلي غضب غضبًا شديدًا من تصرف المولد، كما وافق مع الجهاز الإداري على ضرورة معاقبة اللاعب عقابًا كبيرًا وفقًا لـ”عكاظ”. ويأتي هذا القرار من أجل تحقيق الانضباط والاستقرار في صفوف الاتحاد حرصًا على استئناف مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بصورة جيدة خاصة أن الاتحاد يسعى للوصول إلى مركز جيد في وسط جدول الترتيب والابتعاد عن المركز الـ13 ومناطق الهبوط.



