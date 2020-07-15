أسامة هوساوي للاعبين السعوديين: خططوا لمستقبلكم قبل فوات الأوان

المواطن - محمد سمعه

وجّه اللاعب أسامة هوساوي، مدافع الهلال والمنتخب السعودي سابقًا، نصيحة ذهبية إلى اللاعبين السعوديين، وذلك من أجل تأمين مستقبل جيد لهم بعد اعتزال كرة القدم.

مسيرة لاعب الكرة قصيرة مهما طالت:

وكتب أسامة هوساوي مجموعة من التغريدات عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “رحلة لاعب كرة القدم الاحترافية قصيرة، ولها نهاية محتومة مهما طالت مدتها، لا تضمن له العيش برفاهية بقية حياته كما كان لاعبًا، فيبقى مستقبله غامضًا طيلة مسيرته الكروية، ويحكم ذلك إدراك اللاعب وإيمانه بأن ما يعيشه كلاعب قابل للزوال.

وأضاف هوساوي: “لذا يجب على اللاعب الإدخار والعيش حياة واقعية، تتناسب مع واقعه، دون إحداث صدمة عارمة مُبالغ فيها، والعمل على اغتنام الفرص في بناء أصول مادية ثابتة تكون بمثابة ضمان مادي لمستقبله، والشروع في تكوين مصادر متنوعة عبر عدة مشاريع”.

وتابع هوساوي: “تلك بعض الخطوات التي تُساهم في بناء مستقبل كريم للاعب وأسرته، القصص كثيرة لنهايات حزينة للاعبي كرة القدم، تنوعت أسبابها واتفقت في أمر واحد وهو غياب التخطيط للمستقبل، أخي اللاعب خطط لمستقبلك مبكرًا قبل فوات الأوان”.

وكان خالد الزيلعي لاعب النصر السابق قد كشف عن إصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري، وأكد أن وضعه يزداد سوءًا خاصة أنه بلا وظيفة أو منزل، متمنيًا وقوف وزارة الرياضة معه، قبل أن يتواصل الوزير الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل معه هاتفيًّا.

نجوم النصر يدعمون الزيلعي:

وفي وقت سابق، وجّه اللاعب خالد الزيلعي، لاعب النصر السابق، ولاعب نادي العين الحالي، رسالة إلى 4 نجوم من الفريق الكروي الأول بنادي النصر، وذلك بعد زيارتهم له وحرصهم على دعمه معنويًّا بعد إعلانه إصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري.



