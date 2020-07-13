أسبريا يُنعش مران الشباب

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب تدريباته الجماعية، مساء اليوم الاثنين، بمشاركة المهاجم الكولومبي دانيلو أسبريا.

تدريبات الشباب:

وشارك أسبريا في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب اليوم، بعد خضوعه لفحوصات طبية عقب وصوله إلى العاصمة الرياض بالأمس، قادمًا من كولومبيا حيث قضى فترة التوقف هناك.

وكان المهاجم الكولومبي أسبريا قد أدى تدريبات في الصالة الرياضية بالأمس، ضمن برنامجه الإعدادي واللياقي الخاص، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وعلى الصعيد الميداني، تضمنت تدريبات الشباب تحت قيادة المدير الفني الإسباني لوسيا جارسيا التي انطلقت في الملعب الرديف على تمارين لياقية وفنية، قبل أن تُختتم الحصة التدريبية بتقسيمة.

الشباب في الدوري:

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الثامن في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 31 نقطة، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة المقرر استئنافها مطلع شهر أغسطس المقبل.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالليوث في تحقيق الفوز 9 مرات وخسر مثلها، وتعادل في 4 مواجهات، وتمكن من تسجيل 28 هدفًا، واهتزت شباكه 30 مرة خلال الـ22 جولة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



