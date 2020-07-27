أسعار الأضاحي في مكة تبدأ بـ900 ريال والإقبال متزايد

المواطن - واس

تشهد أسواق الأغنام والماشية بالعاصمة المقدسة مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك حركة شرائية ملحوظة وإقبالاً متزايداً من المواطنين والمقيمين، حيث سجلت الأسعار ارتفاعاً ملحوظاً في حركة البيع والشراء، وتتراوح الأسعار في متوسطها بين 950 وحتى 2000 ريال للأضحية من الأغنام البلدية، حيث تختلف الأسعار تبعا لاختلاف الأسواق والنوعية وزيادة الطلب وكمية المعروض، وسط تقيد الجميع بالإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتجولت (عدسة واس) على أسواق الأغنام والماشية ورصدت وفرة المواشي بجميع أنواعها، مثل “الخروف الحري” الذي تتراوح أسعاره من 1200 إلى 1800 ريال حسب الحجم، فيما وصل سعر “السواكني” من 950 إلى 1400ريال، و”النعيمي” تتراوح أسعاره من 1000 إلى 1500 ريال، والرومانية من 900 إلى 1100 ريال، كما يتجه بعض المستهلكين لشراء الجمال والأبقار .

ويحرص تجار الماشية ومربّوها على استغلال موسم عيد الأضحى المبارك لزيادة مداخيلهم وأرباحهم نظراً لإقبال الجميع على شراء الأضاحي خلال هذه الأيام المباركة، كما يحرص مواطنو العاصمة المقدسة والمقيمون فيها على شراء الأضاحي إحياءً لشعيرة من شعائر الإسلام و تقرباً إلى الله عز وجل واقتداءً بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما يحرصون كذلك على انتقاء أفضلها والمجزئة شرعاً بأن تكون خالية من العيوب ، فيما تشهد تعاملات البيع والشراء لحظات من المفاصلة حول الأسعار .

يذكر أن أمانة العاصمة المقدسة -ممثلة بإدارة المسالخ- قامت باتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازات الصحية من خلال إعداد الخطط التنظيمية لتشغيل المسالخ خلال موسم الحج لهذا العام بتشغيل أكبر عدد منها، حيث بلغ إجمالي عدد المسالخ المعتمد تشغيلها خلال حج هذا العام 4 مسالخ وهي: مسلخ طريق الليث(أ)، ومسلخ غرب مكة، ومسلخ العكيشية (الموسمي)، ومسلخ المعيصم النموذجي، كما أصدرت الأمانة تصاريح الذبح المؤقتة للمطابخ الأهلية إلكترونياً من خلال الدخول عبر بوابة الخدمات الإلكترونية بموقع الأمانة. وأهابت “الأمانة” المواطنين والمقيمين في مكة المكرمة بتجنُّب مواقع الذبح العشوائي، والاعتماد على المسالخ النظامية والمطابخ المرخص لها من قِبل الأمانة بالذبح خلال المدة المحددة لضمان التأكّد من سلامة الأضاحي وخلوّها من الأمراض أو الملوثات التي قد تنتج عن المواقع غير المستوفية للاشتراطات الصحية، كما تقوم الأمانة بحملات رقابية على أسواق الأغنام لإزالة أي ظواهر سلبية قد تؤثر على سلامة الإصحاح البيئي ، كما زادت من فرقها الميدانية التي تقوم بالجولات على مدار الساعة مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك .



