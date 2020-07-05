أسعار الذهب اليوم الاثنين : عيار 21 يسجل 187.38 ريال

المواطن - الرياض

سجلت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، 214.14 ريال لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 196.30 ريال.

أما أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 187.38 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 160.61 ريال، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 14 سعر 124.91 ريال.

وبالنسبة إلى أسعار الذهب عيار 12 فسجلت 107.07 ريال، وسجل سعر أوقية الذهب 6,660 ريالًا، وأخيرًا سجلت أسعار الجنيه الذهب 1,499 ريالًا.

تراجع كبير:

وتراجع سعر الذهب قبل يومين عن قرب ذروة ثمانية أعوام والتي بلغها في الجلسة السابقة مع إحياء بيانات قوية عن التصنيع في الولايات المتحدة، ونتائج واعدة لتجارب لقاح “كوفيد-19” لآمال التعافي الاقتصادي السريع بما حد من الطلب على الملاذات الآمنة، وفقًا لوكالة رويترز.

وهبط الذهب في التعاملات الفورية 0.2% إلى 1766.79 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجل أعلى مستوى منذ أكتوبر 2012 يوم الأربعاء الماضي عند 1788.96 دولار.

وتراجع الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2% إلى 1776.80 دولار.