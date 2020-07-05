أسعار العملات العربية والعالمية مقابل الريال السعودي

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المواطن - الرياض

تباينت أسعار العملات العربية والعالمية أمام الريال السعودي خلال التعاملات المسائية ليوم أمس الأحد.

وتقدم “المواطن” فيما يلي أسعار العملات مقابل الريال السعودي:

دولار أمريكي (USD)

1 دولار أمريكي = 3.75 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.27 دولار أمريكي

يورو (EUR)

1 يورو = 4.22 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.24 يورو

جنيه إسترليني (GBP)

1 جنيه إسترليني = 4.68 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.21 جنيه إسترليني

دولار كندي (CAD)

1 دولار كندي = 2.77 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.36 دولار كندي

دولار أسترالي (AUD)

1 دولار أسترالي = 2.60 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.38 دولار أسترالي

ين ياباني (JPY)

1 ين ياباني = 0.03 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 28.66 ين ياباني

جنيه مصري (EGP)

1 جنيه مصري = 0.23 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 4.30 جنيه مصري

درهم إماراتي (AED)

1 درهم إماراتي = 1.02 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.98 درهم إماراتي

جنيه سوداني (SDG)

1 جنيه سوداني = 0.07 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 14.75 جنيه سوداني

دينار جزائري (DZD)

1 دينار جزائري = 0.03 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 34.42 دينار جزائري

دينار بحريني (BHD)

1 دينار بحريني = 9.945 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.10 دينار بحريني

دينار عراقي (IQD)

1 دينار عراقي = 0.003 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 317.83 دينار عراقي

دينار أردني (JOD)

1 دينار أردني = 5.291 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.19 دينار أردني

دينار كويتي (KWD)

1 دينار كويتي = 12.184 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.08 دينار كويتي

ليرة لبنانية (LBP)

1 ليرة لبنانية = 0.002 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 403.48 ليرة لبنانية

دينار ليبي (LYD)

1 دينار ليبي = 2.683 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.37 دينار ليبي

درهم مغربي (MAD)

1 درهم مغربي = 0.39 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 2.59 درهم مغربي

ليرة سورية (SYP)

1 ليرة سورية = 0.01 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 136.73 ليرة سورية

شلن صومالي (SOS)

1 شلن صومالي = 0.01 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 154.69 شلن صومالي

ريال عماني (OMR)

1 ريال عماني = 9.743 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.10 ريال عماني

ريال قطري (QAR)

1 ريال قطري = 1.03 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.97 ريال قطري

دينار تونسي (TND)

1 دينار تونسي = 1.314 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.76 دينار تونسي

ريال يمني (YER)

1 ريال يمني = 0.01 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 66.74 ريال يمني

فرنك جيبوتي (DJF)

1 فرنك جيبوتي = 0.02 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 47.46 فرنك جيبوتي