أسعار العملات العربية والعالمية مقابل الريال السعودي

تباينت أسعار العملات العربية والعالمية أمام الريال السعودي خلال التعاملات المسائية ليوم أمس الأحد.
وتقدم “المواطن” فيما يلي أسعار العملات مقابل الريال السعودي:
دولار أمريكي (USD)
1 دولار أمريكي = 3.75 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.27 دولار أمريكي
يورو (EUR)
1 يورو = 4.22 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.24 يورو
جنيه إسترليني (GBP)
1 جنيه إسترليني = 4.68 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.21 جنيه إسترليني
دولار كندي (CAD)
1 دولار كندي = 2.77 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.36 دولار كندي
دولار أسترالي (AUD)
1 دولار أسترالي = 2.60 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.38 دولار أسترالي
ين ياباني (JPY)
1 ين ياباني = 0.03 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 28.66 ين ياباني
جنيه مصري (EGP)
1 جنيه مصري = 0.23 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 4.30 جنيه مصري
درهم إماراتي (AED)
1 درهم إماراتي = 1.02 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.98 درهم إماراتي
جنيه سوداني (SDG)
1 جنيه سوداني = 0.07 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 14.75 جنيه سوداني
دينار جزائري (DZD)
1 دينار جزائري = 0.03 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 34.42 دينار جزائري
دينار بحريني (BHD)
1 دينار بحريني = 9.945 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.10 دينار بحريني
دينار عراقي (IQD)
1 دينار عراقي = 0.003 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 317.83 دينار عراقي
دينار أردني (JOD)
1 دينار أردني = 5.291 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.19 دينار أردني
دينار كويتي (KWD)
1 دينار كويتي = 12.184 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.08 دينار كويتي
ليرة لبنانية (LBP)
1 ليرة لبنانية = 0.002 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 403.48 ليرة لبنانية
دينار ليبي (LYD)
1 دينار ليبي = 2.683 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.37 دينار ليبي
درهم مغربي (MAD)
1 درهم مغربي = 0.39 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 2.59 درهم مغربي
ليرة سورية (SYP)
1 ليرة سورية = 0.01 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 136.73 ليرة سورية
شلن صومالي (SOS)
1 شلن صومالي = 0.01 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 154.69 شلن صومالي
ريال عماني (OMR)
1 ريال عماني = 9.743 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.10 ريال عماني
ريال قطري (QAR)
1 ريال قطري = 1.03 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.97 ريال قطري
دينار تونسي (TND)
1 دينار تونسي = 1.314 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.76 دينار تونسي
ريال يمني (YER)
1 ريال يمني = 0.01 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 66.74 ريال يمني
فرنك جيبوتي (DJF)
1 فرنك جيبوتي = 0.02 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 47.46 فرنك جيبوتي
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