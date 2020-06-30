أسعار النفط تتراجع وسط قلق بين المستثمرين

المواطن - متابعة

تراجعت أسعار النفط يوم أمس الثلاثاء، وسط قلق بين المستثمرين من أن تزايد حالات الإصابة بكوفيد-19 سيلحق ضررًا بالطلب على الوقود، بينما قد يرتفع المعروض مع عودة محتملة للإنتاج الليبي الذي توقف تقريبًا منذ بداية العام.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 56 سنتًا، أو 1.34 بالمائة، لتسجل عند التسوية 41.15 دولار للبرميل. وعلى مدار الشهر قفزت عقود برنت 16.6 بالمائة وتنهي الربع الثاني على مكاسب قدرها 81 بالمائة.

وتراجعت عقود الخام القياسي الأمريكي غرب تكساس الوسيط 43 سنتًا، أو 1.08 بالمائة، لتبلغ عند التسوية 39.27 دولار للبرميل. وينهي الخام الأمريكي الشهر على مكاسب قدرها 12.4 بالمائة والربع الثاني على قفزة بحوالي 95 في المائة.

ويترقب المستثمرون أحدث بيانات بشأن مخزونات النفط ومشتقاته في الولايات المتحدة والتي ستصدر من معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق يوم الثلاثاء ومن الحكومة الأمريكية يوم الأربعاء.