أسهم أوروبا تقفز لأعلى مستوياتها في 4 أشهر

المواطن - واس

سجلت أسواق الأسهم الأوروبية أمس الثلاثاء أعلى مستوياتها في أربعة أشهر.

ومحا المؤشر داكس للأسهم الألمانية كل خسائره تقريباً، للعام بعد أن اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على حزمة تحفيزية ضخمة لإنعاش اقتصادات المنطقة من ركود ناتج عن جائحة فيروس كورونا.

وقفز المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بما يصل إلى 1.3 في المئة قبل أن ينهي الجلسة مرتفعاً 0.3 في المئة عند أعلى مستوى له منذ أوائل مارس، وهو ما فعله أيضا مؤشر أسهم الشركات الكبرى في منطقة اليورو الذي صعد 0.5 في المئة.

كما صعد مؤشرا الأسهم في إسبانيا وإيطاليا، وهما من دول جنوب أوروبا التي من المنتظر أن تستفيد من اتفاق الاتحاد الأوروبي، 0.2 في المئة و0.5 في المئة على الترتيب.

وأغلق المؤشر فايننشال تايمز القياسي في بورصة لندن مستقراً مع هبوط أسهم عملاق التعدين (بي إتش بي) 2.6 في المئة بعد أن حذرت الشركة من مخاطر على الطلب.



