أفضل 4 أنواع من التوابل لعلاج أكثر المشاكل الصحية شيوعًا

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

لا تقتصر وظيفة الأعشاب والتوابل على إضفاء النكهة الخاصة للطعام، بل توفر أيضًا مجموعة واسعة من الفوائد الصحية، فكل نبات وعشب يحتوي على خواص كيميائية مفيدة للإنسان وهو ما اكتشفته الحضارات القديمة، وأبرز موقع Daily Health Post قائمة بأفضل أنواع الأعشاب والتوابل لعلاج المشاكل الصحية الأكثر شيوعًا.

فوائد الأعشاب والتوابل:

وتساعد الأعشاب والتوابل على فقدان الوزن، والنوم، وتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، والوقاية من السرطان، وتسهيل عملية الهضم، وتخفيف الألم.

قائمة التوابل الصحية:

1- بذور الخردل:

تزيد بذور الخردل من التمثيل الغذائي للإنسان وترفع درجة حرارة الجسم، كما أنها تزيد بشكل كبير من معدل الأيض، وهو ما له تأثيره على فقدان الوزن، ويمتلك الفلفل الحار والفجل نفس التأثير.

2- الكزبرة:

تُعد مشاكل الجهاز الهضمي من أسوأ المشاكل اليومية المؤرقة، من الانتفاخ إلى الإمساك أو الإسهال والتهاب القولون، ومن أفضل الأعشاب والتوابل التي تساعد في حل ذلك هي الكزبرة؛ حيث تسرع عملية الهضم وتهدئ من عسر الهضم وتشنجات البطن، والإسهال، وانتفاخ البطن، كما أنها مدر للبول وتنظم ضغط الدم، ويمكن تناولها مثل الشاي أو استخدام البذور أو الأوراق في الطهي.

3- الشمر:

يحفز الشمر أيضًا عملية الهضم، وغالبًا ما يتناوله الهنود بعد وجبة الغذاء لهذا السبب، كما أنه يخفف من حرقة المعدة وعسر الهضم ومتلازمة القولون العصبي، وبالنسبة للرضع فهو يخفف من آلام المغص، وللنساء فهو يخفف من أعراض متلازمة ما قبل الحيض.

4- الزنجبيل:

لا توفي الكلمات نبات الجنزبيل حقه في الفوائد، فهو مضاد للالتهابات ومضاد للأكسدة، ويحفز الإنزيمات الهضمية والصفراء لمعالجة الطعام بشكل فعال من خلال المعدة والكبد، ويمكنك طهيه في الطعام أو شربه كشاي أو خلطه في العصير.



