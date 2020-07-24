أكثر من ربع مليون إصابة بـ كورونا اليوم

المواطن - متابعة

سجلت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، زيادة قياسية في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم بلغت 284196 حالة في 24 ساعة.

وطبقًا لتقرير يومي كانت أكبر الزيادات في الولايات المتحدة والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا.

وزاد عدد الوفيات 9753 حالة، وهي أكبر زيادة يومية منذ تسجيل زيادة قياسية بلغت 9797 حالة يوم 30 إبريل.

وكان العدد القياسي السابق الذي سجلته منظمة الصحة العالمية في حالات الإصابة الجديدة 259848 حالة في 18 يوليو.

ويبلغ متوسط عدد حالات الوفاة اليومي 5000 حالة في يوليو تموز حتى الآن ارتفاعًا من 4600 حالة في يونيو.



