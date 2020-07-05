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أكثر من 10 آلاف إصابة بـ كورونا في جنوب إفريقيا خلال 24 ساعة 

أكثر من 10 آلاف إصابة بـ كورونا في جنوب إفريقيا خلال 24 ساعة 

2020/07/05
الساعة 11:11 مساءً
- ‎فياخبار كورونا covid19, حصاد اليوم
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أكثر من 10 آلاف إصابة بـ كورونا في جنوب إفريقيا خلال 24 ساعة 
المواطن - متابعة

أعلن وزير الصحة في جنوب إفريقيا، زويليني مكيزي، اليوم، تسجيل بلاده 10853 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو أعلى ارتفاع يتم تسجيله في يوم واحد منذ ظهور أول إصابة بالفيروس في البلاد.

وأوضح الوزير أن العدد الإجمالي للمصابين قد ارتفع إلى 187977 إصابة بعد تسجيل الحالات الجديدة، بالتوازي مع 91227 حالة تعافٍ من الفيروس، مشيرًا إلى تسجيل 74 حالة وفاة جديدة بهذا الوباء، ليصبح عدد المتوفين 3026 شخصًا.

441 إصابة جديدة في الجزائر: 

أما في الجزائر، فأعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا اليوم تسجيل 441 إصابة جديدة، ليرتفع العدد إلى 15941 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكشف جمال فورار في المؤتمر الصحفي اليومي عن إحصاء 6 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 952 وفاة، مشيرًا إلى تسجيل مغادرة 311 شخصًا المستشفيات بعد خضوعهم للعلاج، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 11492 حالة.

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