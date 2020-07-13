أمانة الرياض: إنشاء شبكات لتصريف السيول بـ24 حيًا

المواطن - الرياض

أعلنت أمانة منطقة الرياض، أنها أنشأت شبكات ‏لتصريف السيول في نطاق 24 حيًا خلال الأشهر الثلاثة الماضية؛ ‏بهدف ‏تغطية كل أرجاء العاصمة‎.‎

وأشارت الأمانة، في بيان لها، إلى أنه تم تركيب أنابيب خرسانية بطول 23.5 كم، وقناة ‏خرسانية بطول 6 كم، ومصائد لتجميع المياه بواقع 591 مصيدة‎.‎

وأضافت أمانة منطقة الرياض أن الأحياء التي تم تنفيذ المشروع بها، خلال الربع الثاني ‏من 2020 تضمنت: المرسلات، والنفل، والواحة، والعزيزية، ‏والإسكان، والدار البيضاء، والمنصورية، وصلاح الدين، ‏والنزهة، والملقا.‏

وشملت شبكات تصريف السيول أيضاً أحياء: الغدير، والصحافة، والربيع، والدفاع، ‏والمناخ، وحطين، والجنادرية، والفاروق، والنظيم، والفيصلية، ‏والمصانع، والصناعية، والخالدية‎.‎



