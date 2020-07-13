أمانة الرياض: إنشاء شبكات لتصريف السيول بـ24 حيًا

المواطن - الرياض
أعلنت أمانة منطقة الرياض، أنها أنشأت شبكات لتصريف السيول في نطاق 24 حيًا خلال الأشهر الثلاثة الماضية؛ بهدف تغطية كل أرجاء العاصمة.
وأشارت الأمانة، في بيان لها، إلى أنه تم تركيب أنابيب خرسانية بطول 23.5 كم، وقناة خرسانية بطول 6 كم، ومصائد لتجميع المياه بواقع 591 مصيدة.
وأضافت أمانة منطقة الرياض أن الأحياء التي تم تنفيذ المشروع بها، خلال الربع الثاني من 2020 تضمنت: المرسلات، والنفل، والواحة، والعزيزية، والإسكان، والدار البيضاء، والمنصورية، وصلاح الدين، والنزهة، والملقا.
وشملت شبكات تصريف السيول أيضاً أحياء: الغدير، والصحافة، والربيع، والدفاع، والمناخ، وحطين، والجنادرية، والفاروق، والنظيم، والفيصلية، والمصانع، والصناعية، والخالدية.
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