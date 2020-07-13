أمانة الرياض تطرح مشروعًا استثماريًّا ضخمًا بالشراكة مع القطاع الخاص

المواطن - الجوهرة سعد - الرياض

أعلنت أمانة منطقة الرياض عن طرح مشروع استثماري، بالشراكة مع القطاع الخاص، لإنشاء وإدارة أكثر من 6700 موقف للسيارات، وفق نموذج البناء ثم التشغيل ثم التحويل (BOT) بمنطقة العليا والتي تعد إحدى أكثر المناطق ازدحامًا بالعاصمة.

ويهدف المشروع إلى تطوير وتشغيل وصيانة مواقف السيارات القائمة حاليًّا على الشوارع العامة، بالإضافة إلى تطوير واستحداث مباني متعددة الطوابق لمواقف سيارات بعيدة عن الشارع تتضمن مساحات للاستعمال التجاري وتقليل الازدحام المروري والوقوف الخاطئ والوقت المستنفد للبحث عن موقف متاح، ومواكبة تقنيات خدمات الدفع وتفعيـل آليات الضبط والرقابة، ويساعد المشروع على تحسين استثمار العقارات البلدية.

أهداف المشروع:

كما تقدر إجمالي مساحة نطاق عمل المشروع بحوالي (1.3 كم2)، وسيترتب على تنفيذ المشروع تحسين وتشغيل وصيانة مواقـف السيارات على الشارع البالغ عددها 4174 موقفًا، وبناء وتشغيل مباني متعددة الطوابق لعدد 2529 موقف سيارات بعيدة عــن الشوارع العامة، وذلك على 13 قطعة أرض مملوكة لأمانة الرياض الواقعة في نطاق موقع المشروع.

كما ستتضمن مباني مواقف السيارات البعيدة عن الشارع مساحات مخصصة للاستخدام التجاري تقدر بـ25% من إجمالي المساحة المبنية.

وتطرح أمانة منطقة الرياض المشروع على مرحلتين، الأولى لتأهيل عدد مـن المتقدمين، والثانيـة للمنافسة بيـن المتأهلين لاختيار المتنافسين- أو المطور أو الاتحاد/ تحالــف المطورين- الفائز بتنفيذ المشروع.

ودعت أمانة الرياض أطراف المهتمون بالمشروع لتقديم خطاب إبداء رغبة بورق الشركة الرسمي متضمنًا اسم الجهة الراغبة بالمشاركة في المنافسة على المشروع، موقع الشركة الرئيسي وبيانات عناوين التواصل (العنوان الوطني، ورقم الهاتف، وعنوان البريد الإلكتروني) التي ستوجه إليه جميع المراسلات المستقبلية، ورفعة من خلال تعبئة النموذج الإلكتروني المعتمد على البوابة الإلكترونية لأمانة الرياض عبر الرابط التالي: هنا.



