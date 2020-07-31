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أمانة القصيم ترفع مخلفات الأضاحي قبل غروب شمس اليوم
عبر برنامج عمل مكثف انطلق من بعد صلاة العيد

أمانة القصيم ترفع مخلفات الأضاحي قبل غروب شمس اليوم

2020/07/31
الساعة 8:02 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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أمانة القصيم ترفع مخلفات الأضاحي قبل غروب شمس اليوم
المواطن - القصيم

أنهت أمانة منطقة القصيم وقبل غروب شمس يوم عيد الأضحى المبارك، أعمال رفع جميع مخلفات الأضاحي بكافة أحياء مدينة بريدة.

وأوضح المركز الإعلامي لأمانة منطقة القصيم، أن للمحافظة على نظافة المدينة نفذت أمانة المنطقة برنامج عمل مكثف لأعمال رفع مخلفات الأضاحي انطلق من بعد صلاة العيد، وتم الانتهاء من رفع كافة مخلفات الأضاحي قبل غروب شمس يوم العيد الأول بكافة أحياء مدينة بريدة.

وتواصل أمانة المنطقة أعمال النظافة المكثفة خلال بقية أيام عيد الأضحى المبارك، حيث دعت الجميع للاستمرار في التعاون عبر وضع مخلفات الأضاحي في الحاويات المخصصة لذلك.




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