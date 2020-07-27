أمانة القصيم تنفذ تجهيزات مكثفة لمدينة الأنعام خلال عيد الأضحى‎

المواطن - القصيم

تتوافد آلاف السيارات على مدينة الأنعام في مدينة بريدة محملةً بالأضاحي من مختلف الفئات والمناطق خلال موسم عيد الأضحى المبارك؛ وتحتضن المدينة العديدَ من فرص الاستثمار أمام الشباب السعودي المهتم بتجارة الأضاحي وبيع مستلزمات الذبح، إلى جانب الخدمات العامة الأخرى؛ لترسم بالإجمال منظومة اقتصادية ضخمة.

بدورها كثفت أمانة منطقة القصيم جهودها الخدمية والرقابية تزامناً مع موسم عيد الأضحى المبارك ، وأوضح المركز الإعلامي لأمانة منطقة القصيم بأن الأعمال مكثفة خلال الموسم بمتابعة وتوجيه أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي، وتتضمن الأعمال تنظيم حركة الدخول والخروج لرواد السوق وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للمحافظة على سلامة الجميع وتوفير طاقم بشري مكثف مكون من (١٦٠) ما بين أطباء بيطريين ومراقبين ومشرفين وعمال للنظافة.

وكشف مؤشر أسعار الأضاحي لمدينة الأنعام بمدينة بريدة يوم أمس الأحد تراوح سعر النعيمي من ١٢٠٠ إلى ١٩٠٠ ريال، والنجدي من ١٢٠٠ إلى ٢٢٥٠ ريالاً، والساكني من ١٠٠٠ إلى ١٣٠٠ ريال، والبربري من ٥٠٠ إلى ٦٥٠ ريالاً، والحري من ١٠٠٠ إلى ١٥٠٠ ريال.



