أمانة جدة تواصل جولاتها على المطابخ.. إغلاق موقعين وإشعار 6 محلات

المواطن - جدة

نفذت أمانة جدة، ممثلة في بلدية الجنوب، حملة مكثفة على المطابخ في نطاق البلدية، شملت 16 محلًّا، وأسفرت الحملة عن إغلاق موقعين وإشعار (6) من المحال.

وأوضح رئيس بلدية الجنوب، أ. تركي الذروي، أن المخالفات المرصودة شملت اشتراطات النظافة في المواقع المخصصة عدم وجود رخص لمزاولة النشاط، وتشغيل عمالة دون الحصول على شهادات صحية، ومخالفات جسيمة تمثل تهديدًا لصحة المستهلكين.

وأكد رئيس بلدية الجنوب استمرار الحملات التفتيشية والرقابية على جميع المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة في كافة الأحياء الواقعة في نطاق البلدية خلال الفترة المقبلة؛ حفاظًا على صحة السكان.



