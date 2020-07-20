أمران يُهددان انتقال رونالدو لـ نيوكاسل

وتُشير التقارير إلى وجود نقطة خلاف حاليًا بين كريستيانو رونالدو وإدارة نادي نيوكاسل، حيث يرغب النادي الإنجليزي في منحه عقد لمدة موسمين، لكن الدولي البرتغالي يُفكر في ارتداء قميص نيوكاسل لمدة موسم واحد فقط.

كما أن هناك نقطة أخرى تُهدد الصفقة، وهي أن نيوكاسل لا يشارك في أي بطولة أوروبية منذ زمن بعيد، بينما يرغب رونالدو في مغادرة يوفنتوس والانتقال إلى فريق يُشارك في المسابقات الأوروبية.

الريال يُفكر في ضم رونالدو مجددًا

ولا يُمانع رونالدو صاحب الـ35 عامًا الرحيل عن يوفنتوس بالفترة المقبلة، وسط وجود اهتمام من مانشستر يونايتد الإنجليزي، ريال مدريد الإسباني، باريس سان جيرمان الفرنسي بالتعاقد معه.

وكان رونالدو انضم لصفوف فريق يوفنتوس في صيف 2018 قادمًا من نادي ريال مدريد الإسباني مقابل 100 مليون يورو.

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة “إكسبريس” البريطانية أن رابطة الدوري الإنجليزي وافقت على صفقة استحواذ صندوق الاستثمار السعودي على نادي نيوكاسل، مقابل 300 مليون جنيه إسترليني، موضحة بحسب مصادرها أن الإعلان الرسمي سيتم في الأيام القليلة المقبلة.

ومن المقرر أن يستحوذ الصندوق على حصة 80 بالمئة من أسهم نيوكاسل، حيث يحصل كل من الوسيط أماندا ستافيلى، والأخوين روبن على نسبة 10 بالمئة لكل منهما.

وأوضحت الصحيفة: “كان تم الاتفاق بين صندوق الاستثمار السعودي ومالك النادي مايك آشلي، لكن نيوكاسل كان ينتظر موافقة من رابطة الدوري الإنجليزي”، لافتة إلى أن أنصار نيوكاسل شهدوا محاولات متعددة للاستحواذ، فشلت كلها السنوات الـ13 التي امتلك فيها آشلي النادي.