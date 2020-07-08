أمريكا تسجل لأول مرة 60 ألف حالة كورونا خلال يوم

المواطن - الرياض

أعلن مركز جونز هوبكنز المعنيّ برصد حالات كورونا في الولايات المتحدة تسجيل 60,000 إصابة كورونا خلال يوم واحد، وهو أكبر عدد تم تسجيله منذ بداية الجائحة.

حالات كورونا في أمريكا

وقارب عدد حالات كورونا حول العالم من 12 مليون إصابة مؤكدة، من بينها 3,097,602 حالة في أمريكا وحدها التي تحتل المركز الأول على مستوى العالم في عدد الإصابات وعدد الوفيات التي بلغت 133,994 حالة.

وتأتي البرازيل في المركز الثاني بحسب عدد حالات الإصابة التي بلغت 1,674,655 فيما تم تسجيل 66,868 حالة وفاة من إجمالي وفيات كورونا في العالم والتي بلغت 547,498 حالة.

الصحة العالمية تعدل إرشادات كورونا

من جهة أخرى بدأت منظمة الصحة العالمية، في تعديل إرشاداتها تجاه كورونا بعد اعترافها أمس بظهور أدلة على انتشار فيروس كورونا الجديد، من خلال الهواء، وذلك بعدما طالب علماء الهيئة العالمية، بتحديث إرشاداتها بشأن كيفية انتقال فيروس كورونا بين البشر.

وقالت ماريا فان كيرخوف، الرئيسة التنفيذية لوباء فيروس كورونا COVID-19 في منظمة الصحة العالمية: “لقد كنا نتحدث عن إمكانية تصنيف الهواء الجوي كأحد طرق انتقال فيروس كورونا COVID-19.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية، كانت قد قالت في وقت سابق، إن الفيروس الذي يسبب أمراض الجهاز التنفسي COVID-19 ينتشر في المقام الأول من خلال الرذاذ الذي يخرج من أنف وفم الشخص المصاب.