‎الرئيسية
اخبار كورونا covid19
أمريكا تسجل 52,228 إصابة جديدة بـ كورونا

أمريكا تسجل 52,228 إصابة جديدة بـ كورونا

2020/07/05
الساعة 11:36 مساءً
- ‎فياخبار كورونا covid19, حصاد اليوم
0
0
طباعة
أمريكا تسجل 52,228 إصابة جديدة بـ كورونا
المواطن - متابعة
العناوين الفرعية إخفاء
1 أمريكا تشتري 90% من مخزون ريمديسيفير لـ علاج كورونا
2 أكثر من 2.5 مليون إصابة بـ كورونا في أمريكا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ24 ساعة الماضية، 52,228 إصابة جديدة، و271 حالة وفاة.

وأوضحت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس ارتفع إلى 2,841,906 إصابات، فيما بلغ عدد الوفيات 129,576 حالة وفاة.

يذكر أن فيروس كورونا أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية.

وسرعان ما انتشر الفيروس بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

ومن الصين انتقل فيروس كورونا إلى عشرات الدول حول العالم ليثير حالة من الرعب والهلع.

أمريكا تشتري 90% من مخزون ريمديسيفير لـ علاج كورونا

أكثر من 2.5 مليون إصابة بـ كورونا في أمريكا

جديد الأخبار


0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments



تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
تابعنا على تواصل معنا على
شارك الخبر


"> المزيد من الاخبار المتعلقة :