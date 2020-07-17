أمريكا تسجل 72,045 إصابة جديدة بـ كورونا و926 وفاة

المواطن - واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 72,045 إصابة مؤكدة و 926 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

وطبقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 3,555,877 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 137,864 حالة وفاة.

المرتبة الأولى عالميًا

وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى عالميًا في عدد حالات الإصابات والوفيات الناجمة عن انتشار الفيروس التاجي.

ويأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه 39 ولاية أمريكية زيادة في حالات العدوى منذ الأسبوع الماضي حيث أصبحت كاليفورنيا وفلوريدا وأريزونا وتكساس نقاطًا ساخنة جديدة لانتشار الفيروس.



