أمريكا تُسجل 62,918 إصابة جديدة بـ كورونا و906 وفيات

المواطن - متابعة

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 62,918 إصابة مؤكدة و906 حالات وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

وطبقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (cdc)، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 3,236,130 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 134,572 حالة وفاة.

وارتدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قناعًا واقيًا من فيروس “كورونا” لأول مرة منذ ظهور الجائحة في بلاده.

وظهر ترامب وهو يرتدي كمامة خلال زيارته السبت، لمنشأة طبية عسكرية خارج واشنطن.

وظل الرئيس الأمريكي رافضًا لارتداء القناع أو الكمامة، بالتزامن مع ظهوره الدائم في كل تنقلاته بدونها، رغم دعوته الدائمة للمواطنين للالتزام بالقناع.

في سياق متصل ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، بنسبة 3ر2% السبت، مقارنة بالفترة نفسها من يوم الجمعة إلى 22ر3 مليون حالة، حسب بيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء، وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وسجلت نيويورك أعلى عدد من حالات الإصابة المؤكدة عند 401029 حالة، بزيادة 2ر0% عن الفترة نفسها من اليوم السابق.

وشهدت ساوث كارولينا زيادة بنسبة 9ر7% في عدد الحالات منذ أمس ليصل الإجمالي إلى 54699 حالة.

وفي المقابل سجلت كاليفورنيا أكبر عدد من الوفيات بـ96 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.



