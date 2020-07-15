أمر ملكي باعتماد برنامج لدعم المستشفيات الجامعية لمواجهة كورونا بـ89,6 مليون ريال

المواطن - الرياض

صدر، اليوم الأربعاء، أمر ملكي باعتماد برنامج في ميزانية وزارة التعليم لدعم المستشفيات الجامعية لمواجهة جائحة كورونا، بقيمة 89,6 مليون ريال.

وقال وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: أتقدم ببالغ الشكر والتقدير لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد- حفظهما الله- بصدور الأمر السامي الكريم باعتماد برنامج في ميزانية وزارة التعليم لدعم المستشفيات الجامعية لمواجهة جائحة كورونا، بقيمة 89,6 مليون ريال.

وأضاف وزير التعليم أن برنامج دعم المستشفيات الجامعية يستهدف رفع كفاءة التشغيل وسد الاحتياج الطبي الجامعي.

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت اليوم، عن تسجيل (2671) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (5488) حالة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بكورونا في المملكة إلى (240474) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (183048) حالة.



