أمر ملكي بالتمديد لـ محافظ مؤسسة التقاعد لـ 4 سنوات

المواطن - واس

رفع محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد بن طلال النحاس، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة صدور الأمر الملكي بتمديد خدمته محافظاً للمؤسسة العامة للتقاعد بالمرتبة الممتازة لمدة أربع سنوات.

وعبَّر معاليه عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية، مشيداً بما تحظى به المؤسسة العامة للتقاعد من دعم ورعاية بالغة، واهتمامٍ مباشر من خادم الحرمين الشريفين، سائلاً الله أن يوفقه للاستمرار في العمل مع منسوبي ومنسوبات المؤسسة لما فيه خدمة الدين والمليك والوطن وتجسيد توجيهات ولاة الأمر، وبما يحقق الخطط الوطنية الطموحة التي تتطلع لها المؤسسة العامة للتقاعد لخدمة عملائها ومستفيديها وفقاً لرؤية 2030 الرامية للوصول إلى مجتمع حيوي يوفّر للجميع حياة كريمة وسعيدة.