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المواطن - جازان
أمطار رعدية على جازان حتى الثامنة مساءً
مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية

أمطار رعدية على جازان حتى الثامنة مساءً

2020/07/03
الساعة 1:14 مساءً
- ‎فيالمواطن - جازان, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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أمطار رعدية على جازان حتى الثامنة مساءً
المواطن - واس
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1 حالة الطقس اليوم
2 تحذير من غبار القنفذة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تشمل مدينة جيزان ومحافظات صبيا ، وبيش ، والداير بني مالك ، والحرث والدرب ، والريث ، والعيدابي، وفيفا، وهروب ، والأجزاء الساحلية.
وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً – بمشيئة الله -.

حالة الطقس اليوم

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكونًا لسحب رعدية ممطرة على مناطق ( نجران ، جازان، عسير ، الباحة). فيما تنشط الرياح السطحية على الأجزاء الجنوبية للمنطقة الشرقية.

تحذير من غبار القنفذة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم ، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية على محافظتي القنفذة، والليث ،والأجزاء الساحلية .
وأشارت الهيئة أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة التاسعة مساءً .

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