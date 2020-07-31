أمطار رعدية غدًا على 6 مناطق ورفحاء تسجل 50 درجة

المواطن - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد السبت؛ ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

وتوقعت الأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة، والتي تصحبها برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة ومرتفعات المدينة المنورة، والتي تمتد إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

كما توقعت الأرصاد تكوّن السحب الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من منطقة تبوك والأجزاء الجنوبية والغربية من منطقة الرياض.

وبالنسبة إلى درجات الحرارة المتوقعة غدًا، فمن المتوقع بحسب الأرصاد أن تسجل رفحاء أعلى درجة حرارة بـ50 مئوية، فيما تسجل أبها أدنى درجة حرارة في السعودية بـ17 درجة.



