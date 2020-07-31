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أمطار رعدية وبرد على المشاعر المقدسة حتى التاسعة
الحالة تؤدي إلى جريان السيول بحسب توقعات الأرصاد

أمطار رعدية وبرد على المشاعر المقدسة حتى التاسعة

2020/07/31
الساعة 12:48 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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أمطار رعدية وبرد على المشاعر المقدسة حتى التاسعة
المواطن - واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة ، وإثارة للأتربة على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في منى وعرفات ومزدلفة ، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة التاسعة ليلاً.

طقس اليوم: 

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة).

كما توقعت الأرصاد تكوّن سحب رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة على منطقتي تبوك والرياض.




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