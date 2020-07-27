أمطار غزيرة على تهامة عسير والسيول تجرف إحدى العبارات

المواطن - أحمد الشهري - تهامة عسير

هطلت أمطار غزيرة، اليوم الاثنين، على مركز بحر أبو سكينة التابع لمحافظة محايل عسير؛ ما تسببت في جرف إحدى العبارات المخصصة لتصريف المياه والواقعة على الطريق الرابط بين مركزي بحر أبو سكينة وخيم؛ مما أدى إلى توقف الحركة المرورية على الطريق.

أمطار على المحافظات:

كما شهدت محافظات تهامة عسير (رجال ألمع، محايل، بارق) ومراكزها اليوم أمطارًا غزيرة تسببت في ارتفاع منسوب المياه في عدد من الشوارع سالت على أثرها الأودية والشعاب.

المدني يحذر:

وكانت قد دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، تستمر على منطقة عسير والمحافظات التابعة لها خلال هذا اليوم الاثنين وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة من نشاط بالرياح السطحية وتساقط للبرد وجريان السيول.

وأهاب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة عسير، النقيب محمد بن عبده السيد، بالجميع إلى التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة والابتعاد عن مسببات الخطر وقت هطول الأمطار، وعدم المجازفة بقطع مياه السيول وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال من قبل ذويهم وعدم تركهم بمفردهم، داعيًا إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الالكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني هنا.

وأكد السيّد أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير تعمل على متابعة تلك التغيرات المناخية ورفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كافة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، متمنيًا للجميع السلامة الدائمة.



