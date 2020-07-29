أمطار وتساقط البرد وجريان السيول في الباحة

المواطن - واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد وشبه انعدام للرؤية على منطقة الباحة وجريان السيول.

أمطار الباحة تتواصل

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 9 مساءً، مدينة الباحة, ومحافظات المخواة, والمندق, وبلجرشي والحجرة والعقيق والقرى وقلوة وبني حسن وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.

الدفاع المدني يحذر

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.



