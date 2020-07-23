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أمير الشمالية‬ يهنئ الملك سلمان: القلوب تنبض حبًا وولاءً والأكف تبتهل للمولى القدير أن يحفظكم
أصدق التهاني على نجاح العملية الجراحية

أمير الشمالية‬ يهنئ الملك سلمان: القلوب تنبض حبًا وولاءً والأكف تبتهل للمولى القدير أن يحفظكم

2020/07/23
الساعة 9:31 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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أمير الشمالية‬ يهنئ الملك سلمان: القلوب تنبض حبًا وولاءً والأكف تبتهل للمولى القدير أن يحفظكم فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية
المواطن - واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله – بمناسبة نجاح العملية الجراحية بالمنظار لاستئصال المرارة بمستشفى الملك فيصل التخصصي التي أجريت له -أيده الله- وتكللت – ولله الحمد – بالنجاح.

وقال سموه ” أرفع للمقام الكريم أصدق التهاني على نجاح العملية الجراحية التي تكللت ولله الحمد بالنجاح أصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي منطقة الحدود الشمالية ، وإننا لنشكر الله على ذلك ضارعين إليه بأن يرعاكم ويقيكم من كل سوء ومكروه وأن يبقيكم سنداً وذخراً لهذا الوطن أمناً ورخاءً واستقراراً في ظل قيادتكم الحكيمة سائلين المولى عز وجل أن يحفظكم برعايته وأن يديم عليكم لباس الصحة والعافية”.

وقال سموه “مشاعر أبنائكم المواطنين كانت معكم منذ اللحظات الأولى لدخولكم للمستشفى والقلوب تنبض حبا وولاء والأكف تبتهل للمولى القدير أن يحفظكم برعايته وعنايته.




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