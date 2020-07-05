أمير الشمالية يقلد نائب مدير شرطة المنطقة رتبة لواء

المواطن - الشمالية

قلد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، في مكتبه بالإمارة، اليوم الأحد، نائب مدير شرطة المنطقة اللواء الدكتور عويد بن مهدي العنزي رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي بترقيته إلى رتبة لواء.

وهنأ أمير الشمالية، اللواء العنزي على الثقة الكريمة، متمنيًا له التوفيق والسداد لخدمة الدين والوطن، حاثًّا على بذل المزيد من الجهد والتفاني في أداء العمل.

“المواطن” تهنئ اللواء العنزي، وتتمنى له المزيد من النجاح والتميز في مسيرته المهنية.