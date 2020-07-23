أمير تبوك مهنئًا الملك سلمان : فرحة غامرة وسعادة وسرور بنجاح العملية الجراحية

المواطن - واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة أسمى آيات التهنئة وصادق الدعوات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله – بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له -أيده الله- وتكللت – ولله الحمد – بالنجاح .

وقال سموه : سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله – إن أبناءكم في المنطقة كافة أسوة بالمواطنين في المملكة يتباشرون بفرحةٍ غامرة وسعادة وسرور بهذا الخبر السعيد , مبتهلين للمولى القدير أن يحفظكم ويمتعكم بموفور الصحة والعافية , ويبقيكم قائداً وراعياً وأباً لتواصلوا – أيدكم الله – مسيرتكم العظيمة لما فيه عز البلاد ورفعته.



