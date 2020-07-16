أمينة خليل تحتفل بخطوبتها

المواطن - متابعة

احتفلت الفنانة المصرية أمينة خليل بخطبتها على المهندس عمر طه، مساء الأربعاء، في أجواء عائلية اقتصرت على عدد من الأهل والمقربين.

وآخر أعمال أمينة خليل التليفزيونية مسلسل “ليه لأ”، ويدور في إطار اجتماعي، ويناقش الاستقلال وحرية اتخاذ القرار، ويشهد صراعًا بين التقاليد ومحاولات التجديد.

مسلسل “ليه لأ” تأليف مريم نعوم، ‏سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، وتغني التتر الفنانة آمال ماهر ‏بأغنية “اللي قادرة” من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز.

كما تنتظر أمينة خليل عرض فيلم “صاحب المقام” مع آسر ياسين ويسرا ومجموعة من الفنانين على إحدى المنصات الرقمية، وهو من إخراج ماندو العدل.

أمينة خليل هي ابنة أخ الموسيقار يحيى خليل، ودرست التمثيل في الجامعة الأمريكية في القاهرة التي تخرجت منها عام 2009 ثم قررت الانضمام إلى ورشات تمثيل وسافرت إلى الولايات المتحدة حيث درست في مسرح لي ستراسبرغ هناك وعادت لتقديم أوراقها في جامعة هارفرد وذهبت إلى موسكو للدراسة في عام 2011.



