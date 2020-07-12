أنور يُطالب بدعم العويران في تصويت أجمل أهداف المونديال

المواطن - محمد سمعه

طالب فؤاد أنور نجم الشباب والنصر والمنتخب السعودي السابق، الجماهير الرياضية السعودية بدعم النجم سعيد العويران لاعب الشباب السابق والتصويت له بعد ترشيح هدفه في مرمى بلجيكا بمونديال 1994، ضمن قائمة أفضل أهداف قارة آسيا بالمونديال من قبل الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وكتب فؤاد أنور عبر حسابه في “تويتر” : “أتمنى من الجميع الوقوف مع الكابتن سعيد العويران، التصويت له الله يجزاكم خير”.

هدف العويران يُنافس أهدافاً أخرى

ودخل هدف العويران في بلجيكا مع أهداف أخرى سُجلت باسم القارة الآسيوية في المونديال مثل هدف اللاعب الإيراني إيراج دانايفارد لبلده في شباك اسكتلندا بمونديال 1978، وهدف الكويتي فيصل الدخيل لبلده في شباك تشيكوسلوفاكيا بمونديال 1982، وهدف اللاعب العراقي أحمد راضي لبلده في شباك بلجيكا بمونديال 1986، وهدف الياباني كيسوكي هوندا لبلده في شباك كوت ديفوار بمونديال 2014، وهدف الإيراني مهدي مهدافيكيا لبلده في شباك أمريكا بمونديال 1998، وهدف فهد الغشيان للمنتخب السعودي في شباك السويد بمونديال 1994.

وفي يوم الـ29 من يونيو الماضي، حرص حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم على الاحتفاء بذكرى هدف النجم سعيد العويران المارادوني في شباك المنتخب البلجيكي في كأس العالم عام 1994 الذي أُقيم في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكتب الحساب الرسمي لـ الاتحاد الدولي لكرة القدم عبر “تويتر” : “في مثل هذا اليوم 29 يونيو من عام 1994، ترك العويران بصمته على تاريخ النهائيات بهذه التحفة الفنية”.

المنتخب السعودي يُبدع أمام بلجيكا

ووقتها نجح المنتخب السعودي في الفوز على المنتخب البلجيكي بهدف دون رد، بعد خسارته من المنتخب الهولندي وفوزه على المنتخب المغربي، ليتأهل الأخضر للمرة الأولى في تاريخه إلى دور ثمن النهائي. وودع المنتخب السعودي بعد ذلك مونديال 1994 من دور الـ16، وذلك بعد الخسارة من المنتخب السويدي بثلاثية مقابل هدف. جدير بالذكر، أن المنتخب السعودي بعد هدف العويران، سبق له المشاركة في المونديال في 3 نسخ متتالية أعوام 1998 و 2002 و 2006، لكن أفضل النتائج التي حققها الأخضر، كانت في مونديال 1994 وهي مشاركته الأولى.



