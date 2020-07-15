أوامر الإركاب على منصة اعتماد توفر الوقت ولها 4 مزايا

المواطن - الرياض

توفر منصة اعتماد التابعة لوزارة المالية العديد من الخدمات الجديدة من بينها أوامر الإركاب ضمن مسار خدمات الأفراد.

ويقدم المنتج خدمات إدارة عمليات الإركاب من خلال المنصة حيث يستطيع الموظف الحكومي التقديم على طلب إركاب وتحديد وجهات السفر والمواعيد ثم اختيار الرحلة المناسبة من خلال خيارات البحث وإصدار تذكرة السفر بشكل إلكتروني وذلك عبر الربط المباشر مع الخطوط الجوية السعودية.

الخدمات والمزايا:

أما خدمات ومزايا أوامر الإركاب فهي تقديم طلب أمر إركاب، واعتماد الطلب وتحديد الوجهات والبحث عن الرحلات وأيضًا حجز وإصدار تذاكر السفر.

ويستفيد من الخدمة الجهات الحكومية والموظف الحكومي، وذلك بهدف تقديم خدمات وتجربة أفضل للموظف الحكومي واختصار الإجراءات وتحسين الكفاءة التشغيلية للجهات الحكومية.

وأيضًا، إلغاء التعاملات الورقية والربط المباشر مع الخطوط الجوية السعودية ورفع المطالبات المالية بشكل مباشر.

منصة اعتماد:

تعتبر منصة اعتماد هي المنصة الإلكترونية المعتمدة للخدمات المالية العامة التي تقدمها وزارة المالية لمختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والتي تأتي في إطار تعزيز التواصل ورفع الشفافية وتحسين الكفاءة، وتسهيل إتمام الخدمات المالية بشكل إلكتروني مما يسهم في توفير الجهود الإدارية والإجرائية بين الوزارة والجهات المستفيدة.

ويمكن الاطلاع على كل ما يخص خدمات منصة اعتماد عبر الرابط التالي:(هنا).



