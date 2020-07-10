أوباميانج يُحدد شرطه للدفاع عن شعار برشلونة

المواطن - محمد سمعه

أصبح نادي برشلونة الإسباني يُفكر حاليًّا في التعاقد مع اللاعب الجابوني بيير أوباميانج، مهاجم نادي أرسنال الإنجليزي، في فترة الانتقالات الصيفية.

وقالت صحيفة The Sun البريطانية: إن نادي أرسنال سيوافق على رحيل أوباميانج مقابل 20 مليون جنيه إسترليني، حيث وافق الجانرز على تخفيض سعر اللاعب بسبب أزمة فيروس كورونا التي أثرت على الأندية من الناحية المالية.

عرض برشلونة يحسم صفقة أوباميانج:

وسيوافق أوباميانج على الانضمام لـ برشلونة، في حال قدم النادي الكتالوني عرضًا رسميًّا لفريق أرسنال.

وسينتهي عقد أوباميانج مع أرسنال بنهاية موسم 2020- 2021.

من ناحية أخرى، يستعد الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة، لخوض مباراة بلد الوليد ضد برشلونة المهمة، غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2019- 2020.

ومن المقرر إقامة مباراة بلد الوليد ضد برشلونة، على ملعب نيوفي جوسي زورييلا معقل فريق بلد الوليد في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.

وقبل إقامة مباراة بلد الوليد ضد برشلونة، كان برشلونة نجح في الفوز بصعوبة على فريق إسبانيول بهدف دون رد سجله اللاعب الأوروغوياني لويس سواريز.

ويُعاني برشلونة كثيرًا في الموسم الحالي، حيث زادت المعاناة بصورة واضحة، وذلك بعد استئناف مباريات الدوري الإسباني، حيث فقد البارشا الكثير من النقاط بتعادله مع إشبيلية وسيلتا فيغو، ثم فوزه الهزيل على إسبانيول، وذلك قبل مباراة بلد الوليد ضد برشلونة.

مباراة مهمة للريال قبل لقاء برشلونة وبلد الوليد:

وقبل مباراة بلد الوليد ضد برشلونة، سيخوض ريال مدريد مباراة مهمة اليوم الجمعة ضد فريق ديبورتيفو ألافيس في مباراة ستُقام في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب ألفريدو دي ستيفانو معقل الريال.

ويتمنى البارشا سقوط الريال في فخ التعادل أو الخسارة، حتى يتمكن من الفوز في مباراة بلد الوليد ضد برشلونة غدًا السبت، والصعود مجددًا لصدارة الدوري الإسباني.

وقبل انطلاق مباراة بلد الوليد ضد برشلونة، يحتل ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد 77 نقطة، بينما يتواجد نادي برشلونة في المركز الثاني برصيد 76 نقطة.