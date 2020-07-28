أوبرا وينفري تنهي إصدار مجلة O بعد مسيرة امتدت 20 عامًا 

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

قررت الإعلامية الأمريكية الشهيرة أوبرا وينفري وقف إصدار مجلتها المطبوعة الشهرية O بعد إصدار ديسمبر 2020، لتنهي بذلك مسيرة امتدت 20 عامًا منذ إطلاقها لأول مرة.

وقررت أوبرا تحويل الإصدار المطبوع إلى رقمي بالكامل، لتواكب التطور العصري، حيث يبلغ متابعو الإصدار الرقمي نحو 8 ملايين شخص حول العالم، وبالخطوة الجديدة ستوسع قاعدة المتابعين.

وقال بيان صادر عن مسؤولي المجلة: تحتفل العلامة التجارية O بعشرين عامًا على إطلاقها، ومن الطبيعي أن نفكر في الخطوة القادمة، ولذلك قررنا الاستمرار في الاستثمار في المنصة الإلكترونية لتصبح أكثر مركزية.

تراجع شعبية مجلة O:

وفي حين كان لتفشي فيروس كورونا دور كبير في التأثير على صناعة النشر، حيث قلص المعلنون الإنفاق بشكل كبير، إلا أن مجلة O كان تعاني من تراجع شعبيتها على مدار الأعوام الماضية، وذلك منذ أن أنهت أوبرا وينفري برنامجها الحواري الأعلى تصنيفًا في عام 2011.

وانطلق المشروع الإعلامي عام 2000 بالشراكة بين أوبرا و Harpo Productions و Hearst، واكتسبت شعبية هائلة في السنوات الأولى، وارتفع إجمالي التداول إلى أكثر من 3 ملايين نسخة.

وبحلول نهاية عام 2019، بلغ التوزيع الشهري للمجلة 2.3 مليون وهو رقم مرتفع لكن ليس مربحًا ومع تقليص المعلنين إنفاقهم في الطباعة بات الأمر أكثر كلفة.

وقالت أوبرا وينفري التي ظهرت على كل غلاف من المجلة: أنا فخورة بهذا الفريق وما قدمناه لقرائنا على مدى العشرين عامًا الماضية، وأتطلع إلى الخطوة التالية في تطورنا.

تعاون أوبرا وينفري مع آبل:

وفي الوقت ذاته، أعلنت أوبرا وينفري عن خطوة أخرى في مسيرتها الإعلامية، حيث تعاونت مع شركة آبل لتعود بسلسلة جديدة من برنامجها الحواري ذي أوبرا كونفرسيشن.

وستتحدث أولى حلقات البرنامج الصادر في 30 يوليو عن العنصرية في الولايات المتحدة.

سقطة مؤلمة لأوبرا وينفري أثناء خطابها عن التوازن



