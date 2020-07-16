أول تعليق من بغلف بعد انضمام عسيري لـ النصر

وقيل: إن إدارة النصر، ستقدم عرضًا ضخمًا لـ عبدالفتاح عسيري يصل إلى 20 مليون ريال، كراتب خلال عقد مدته 3 سنوات مع تقديم فيلا سكنية وسيارة فاخرة، لإقناع عسيري بالانضمام لأصفر العاصمة وفقًا لـ“عكاظ”.

وطالب الجمهور الأهلاوي سابقًا قبل رحيل عبدالفتاح عسيري، إدارة الراقي بسرعة تقديم العروض المناسبة للاعب كون رحيله عن الأهلي سيضر الفريق.

وكشف الناقد الرياضي محمد أبو هداية الناقد الحصري في قناة 24 الرياضية عن موعد انتقال عبدالفتاح عسيري لنادي النصر خلال الفترة المقبلة.

وكتب أبو هداية عبر حسابه في “تويتر”: “مصادري الخاصة تقول.. النجم عبدالفتاح عسيري لاعب نصراوي والإعلان الرسمي في الويك إند المقبل!!.. قضي الأمر”.

عسيري اتخذ قراره بمغادرة الأهلي

وفي وقت سابق، قال الناقد الرياضي عبدالمحسن الجحلان عبر برنامج “الحصاد الرياضي” المذاع على قناة 24 الرياضية: “عبدالفتاح عسيري لن يستمر مع الأهلي وسيكون في أحد الأندية الكبار”.

تعليق النوفل قبل إتمام الصفقة

وفي وقت سابق، وجّه الإعلامي الرياضي طارق النوفل تساؤلًا غريبًا للجماهير الرياضية السعودية، وذلك بمناسبة مفاوضات النصر مع عبدالفتاح عسيري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي.

وغرّد النوفل عبر حسابه الرسمي في “تويتر” قائلًا: “هل هناك لاعب سعودي يستحق 18 مليون ريال لموسمين فقط وفيلا وسيارة ؟”.