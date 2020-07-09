أول قرار من الهلال بعد عودة متعب المفرج

المواطن - محمد سمعه

عاد اللاعب متعب المفرج مدافع الهلال إلى أزرق العاصمة، بالفترة الأخيرة، وذلك بعد نهاية فترة إعارته مع نادي الشباب.

وأعلن الحساب الرسمي لـ الهلال عبر “تويتر” أن اللاعب متعب المفرج سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة شهر، وذلك بعد انتهاء فترة إعارته مع الليث.

وفي وقت سابق، اختار المدرب الروماني لوشيسكو، عودة المدافع الشاب متعب المفرج إلى صفوف الهلال مع بداية موسم 2020-2021، وذلك بعد انتهاء إعارته مع الشباب وفقًا لـ “الرياضية”.

ورفض الهلال التفريط في متعب المفرج نهائيًا لمصلحة الشباب، خاصة أن الفريق الهلالي يبحث خلال الميركاتو الصيفي عن ضم مدافع جيد للخط الخلفي مع وجود الكوري الجنوبي هيون سو وعلي البليهي.

خطة لوشيسكو مع متعب المفرج

ويطمح المدرب الروماني رازفان لوشيسكو كذلك في الدفع بمتعب المفرج في الموسم المقبل، خاصة مع وجود نية لديه لتعزيز صفوف الفريق الكروي الأول باللاعبين الشباب مع أصحاب الخبرات من أجل صنع مزيجٍ يُفيد الفريق الهلالي عند المنافسة على البطولات في الفترة المقبلة.

وفي سياق آخر، يستعد نادي الهلال لاستئناف مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، المقرر عودتها في الرابع من أغسطس المقبل.

كاريلو يغيب عن الهلال

ووفقًا لتقارير صحافية فإن اللاعب البيروفي أندري كاريلو نجم الهلال من المتوقع غيابه عن مباراتي الهلال ضد الوحدة والشباب في آخر جولتين من جولات دوري محمد بن سلمان للمحترفين في سبتمبر المقبل.

وذكرت التقارير أن السبب يأتي وراء أن كاريلو سينضم إلى معسكر منتخب بيرو المقرر إقامته في سبتمبر المقبل.

ويحتل الهلال حاليًا، المركز الأول في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة، وبفارق ست نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.