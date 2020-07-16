أين تقضي إجازة عيد الأضحى؟.. وجهات مختلفة و10 أيام لن تُنسى

المواطن - الرياض

ينتظر المواطنون والمقيمون إجازة عيد الأضحى المبارك للعام الجاري 1441 هـ، لاستغلالها في حضور الفعاليات والذهاب إلى المناطق السياحية داخل المملكة، خاصةً وأنها ستبدأ من 5 من ذي الحجة المقبل وتستمر حتى 15 من ذي الحجة، أي لمدة 10 أيام.

ويأتي هذا في الوقت الذي بدأت فيها عودة الحركة السياحية، حيث عملت الجهات المعنية على تجهيز عودة القطاع قبل بداية عودة الحياة وهو ما ظهرت نتائجه بعد انتهاء فترة منع التجول بسبب تفشي كورونا وإعلان برامج سياحية في عدد من المدن الساحلية وذات الطبيعة السياحية على امتداد المملكة من جنوبها إلى شمالها.

رغبة في السياحة الداخلية:

وبسبب تفشي فيروس كورونا، تعتبر إجازة عيد الأضحى فرصةً مثاليةً للمواطنين للسياحة داخل السعودية وزيارة بعض المناطق في المملكة التي تختلف كل منها عن الأخرى في نمط الحياة وأسلوبها العمراني ومناخها، وغير ذلك.

وأطلقت شركات برامج سياحية جديدة مع عودة الحياة إلى طبيعتها الأسبوع الماضي، أنشطة وفعاليات سياحية متنوعة، مثل البحرية والجبلية، وما يتضمنهما من ممارسة رياضة تسلق الجبال أو الغوص، وغيرها الكثير، مثل إحدى شركات السفن السياحية التي أعلنت عن جولات بحرية عبر سفن سياحية تعبر مناطق وشواطئ خلابة مثل نيوم وأملج وينبع، بالإضافة إلى تنظيم رحلات إلى مواقع سياحية مثل وادي لجب وجبال فيفا وجزر فرسان في منطقة جازان.

كما تعمل هيئة السياحة على إطلاق موسم صيف السعودية “تنفس” وإصدار التراخيص للجهات الراغبة في تقديم برامجها لتتعدد الخيارات أمام المواطنين لقضاء إجازة عيد مختلفة.

صلاة عيد الأضحى:

في سياق آخر، وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، فروع الوزارة بمناطق المملكة باعتماد إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك للعام الجاري 1441هـ، في الجوامع والمساجد الإضافية المهيأة فقط، والتأكيد على عدم إقامتها في المصليات المكشوفة في ضوء الظروف الاستثنائية، مع الأخذ بالإجراءات الوقائية الصادرة من الجهات المختصة.

جاء ذلك في تعميم أصدره الوزير لعموم فروع الوزارة بمناطق المملكة، مؤكدًا فيه على تهيئة جميع الجوامع وكذلك المساجد الإضافية المهيأة لاستقبال المصلين في صلاة العيد، في ضوء ما تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية من العناية ببيوت الله وتجهيزها بكل ما تحتاج إليه.



