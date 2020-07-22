أُحد يكسب ودية الأهلي بثنائية

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة الأهلي ضد أُحد الودية، التي أُقيمت على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، بهزيمة الراقي بهدفين دون رد.

الأهلي ضد أُحد:

وتأتي مباراة الأهلي ضد أُحد الودية في إطار استعدادات الفريقين لعودة النشاط الرياضي خلال شهر أغسطس المقبل، حيث يسعى الفريقان لإعداد اللاعبين فنيًّا وبدنيًّا بشكل جيد.

وبدأت مباراة الأهلي ضد أُحد بشكل سريع وسط محاولات من الفريقين لهز الشباك ولكن دون جدوى، ليظل التعادل السلبي مخيم على أحداث اللقاء حتى الدقيقة 75 من الشوط الثاني.

وتمكن شيهاب زغلامي من فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 75، وأضاف محمد المطوع الهدف الثاني في شباك الراقي عند الدقيقة 80، لتنتهي مباراة الأهلي ضد أُحد بفوز الفريق الأحدي بنتيجة 2/ 0.

الأهلي وأُحد في الدوري:

ويتواجد الراقي في المركز الرابع في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 37 نقطة، وبفارق 14 نقطة عن الهلال المتصدر، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أُحد المركز الرابع في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى برصيد 50 نقطة، بالتساوي مع البكيرية صاحب المركز الثالث، وبفارق 6 نقاط عن العين المتصدر.

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