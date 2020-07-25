إبداع الهلال لا يتوقف .. فن السامري يخطف الأنظار

المواطن - محمد سمعه

أثنت فئات عريضة من جماهير نادي الهلال على المركز الإعلامي بالنادي، الذي أعلن عن التجديد للفرنسي بافيتيمبي غوميز أمس الجمعة عن طريق استخدام الفن السامري.

وظهر الفرنسي غوميز، من خلال فيديو نشره حساب الهلال في “تويتر” وهو يرقص على طريقة الفن السامري، وهو أحد الفنون الغنائية الشعبية من الفلكلورات القديمة في السعودية.

إبداع المركز الإعلامي لـ الهلال غير مُستغرب:

وأكد الجمهور الهلالي على أن إبداع نادي الهلال ومركزه الإعلامي لا يتوقف، معبرين عن سعادتهم بالطريقة المبتكرة عند تقديم غوميز بعد التجديد له لمدة عامين.

وكتب الحساب الرسمي لنادي الهلال أمس الجمعة عبر “تويتر” تعليقًا مثيرًا، وذلك بعد الإعلان عن تجديد عقد اللاعب الفرنسي بافيتيمبي غوميز لمدة عامين حتى صيف عام 2022.

وغرّد حساب الهلال قائلًا: “الأسد يبقى في عرينه، بأقواله وأفعاله”.

غوميز عقله وقلبه هلالي لمدة عامين:

وكان نادي الهلال، أعلن أمس الجمعة، من خلال فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر” عن تجديد عقد المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز حتى صيف 2022. وقبل التجديد لـ غوميز، كان اسم اللاعب الفرنسي ارتبط بالانتقال لغلطة سراي التركي أو لصفوف أوليمبيك مارسيليا الفرنسي. ونشر الحساب الرسمي لـ الهلال فيديو بعنوان: “خلووها سنتين”، في إشارة إلى تجديد عقد غوميز لمدة موسمين. ويستعد الهلال لاستئناف دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الـ4 من أغسطس، حيث يواجه النصر يوم 5 أغسطس المقبل. ويحتل نادي الهلال صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة، وبفارق ست نقاط عن نادي النصر صاحب المركز الثاني.



