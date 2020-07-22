إدانة موظفَين بوزارة التعليم.. تزوير واختلاس أموال بقيمة 13 مليون ريال 

المواطن - الرياض

كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل صدور أحكام ابتدائية بحق اثنين من الموظفين بوزارة التعليم بتهمة التزوير والاختلاس.

وفي التفاصيل: صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن صدور أحكام ابتدائية لعدد من القضايا، وكان أبرزها توجيه الاتهام بحق موظفين اثنين بإدارة التعليم بإحدى المناطق، بالتزوير واختلاس المال العام وتبديده، وغسل الأموال، وسوء الاستعمال الإداري.

وبإحالتهما للمحكمة المختصة صدر بحقهما حكم يقضي بسجن الأول (10) سنوات وتغريمه (1.020.000) مليون وعشرين ألف ريال، وإلزامه بإعادة المبلغ المختلس وقدره (13.202.485.25) ثلاثة عشر مليونًا ومائتان وألفان وأربعمائة وخمسة وثمانون ريالًا وخمسة وعشرون هللة، ومنعه من السفر (4) سنوات بعد تنفيذ الحكم.

كما صدر حكم بسجن الثاني (9) أشهر، وتغريمه (20.000) عشرين ألف ريال، وإلزامه بإعادة المبلغ المختلس وقدره (19.319.20) تسعة عشر ألفًا وثلاثمائة وتسعة عشر ريالًا وعشرون هللة.



