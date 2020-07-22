إصابات كورونا تتخطى 15 مليونًا

المواطن - متابعة

تخطى عدد الإصابات بفيروس كورونا حاجزًا جديدًا، اليوم الأربعاء، في وقت لا تزال الولايات المتحدة الأميركية تتصد الدول المتضررة من جراء الجائحة، الأمر الذي دفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب من التحذير من “فداحة” الأزمة.

وتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا حاجز 15 مليون شخص، ليصل إلى 15 مليونًا ونحو 100 ألف في العالم.

وأقر ترامب في أول مؤتمر صحفي يعقده منذ نهاية أبريل بشأن فيروس كورونا بمدى فداحة جائحة “كوفيد 19” في الولايات المتحدة، محذرا من أن الأزمة “ستسوء حتما قبل أن تتحسن”.

وللمرة الأولى، دعا الرئيس الأميركي “الجميع” إلى وضع كمامات عندما يتعذر عليهم احترام قواعد التباعد الاجتماعي، للحيلولة دون تفشي الوباء الذي أودى بحياة أكثر من 144 ألف شخص وأصاب أكثر من 4 ملايين آخرين في الولايات المتحدة.

ولليوم الثامن على التوالي سجلت الولايات المتحدة أكثر من 60 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، بحسب بيانات نشرتها جامعة “جونز هوبكنز”، التي تعتبر مرجعًا في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن المرض.

وأعلنت السويد أنها ترجح سيناريو وفاة 3 آلاف شخص إضافي بفيروس كورونا، بعد أن أثارت استراتيجيتها غير الصارمة إزاءه الجدل فيما تسجل معدل وفيات أعلى من جيرانها.



