إصابة حاكم ولاية أوكلاهوما الأمريكية بفيروس كورونا

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أعلن حاكم ولاية أوكلاهوما الأمريكية، كيفين ستيت، أمس، إصابته بفيروس كورونا المستجد ليكون أول حاكم ولاية أمريكية يشخص مصابًا بـ (كوفيد-19).

وقال ستيت في مؤتمر صحفي: إنه خضع لفحص كوفيد-19 أمس، وجاءت نتائجه إيجابية، مشيرًا إلى أنه في حالة “جيدة” ولم تظهر عليه أي أعراض إصابة باستثناء “آلام خفيفة في الجسم”.

وأكد الحاكم الجمهوري أنه سيقوم بعزل نفسه في المنزل وأنه “صدم للغاية” ليكون أول حاكم أمريكي يصاب بالفيروس.

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت مرارًا من احتمال ظهور موجة ثانية، كما أوضحت أن كورونا قد يبقى معنا إلى الأبد ويتحول إلى فيروس موسمي.

وأواخر الشهر الماضي، أوضحت المنظمة الأممية من أن الدول التي تشهد تراجعًا في الإصابات لا تزال تواجه خطر “ذروة ثانية فورية” إذا أوقفت إجراءات وقف تفشي المرض بشكل أسرع مما يلزم.

وقال رئيس حالات الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، في حينه: إن العالم لا يزال في منتصف الموجة الأولى من التفشي، مشيرًا إلى أنه في الوقت الذي تنخفض فيه الإصابات في دول كثيرة فإن الأعداد تتحرك باتجاه الصعود في أمريكا الوسطى والجنوبية وجنوب آسيا وإفريقيا.



