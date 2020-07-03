إصابة فواز القرني تُربك الاتحاد وقرار من كاريلي للاعبين

المواطن - محمد سمعه

تعرض الحارس فواز القرني، حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، إلى إصابة، أربكت حسابات المدرب البرازيلي فابيو كاريلي المدير الفني للفريق الاتحادي.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد عبر “تويتر” أن اللاعب فواز القرني سيُجري فحوصات طبية على موضع إصابته التي تعرض لها.

وقرر كاريلي منح اللاعبين راحة من التدريبات غدًا السبت، وذلك قبيل المغادرة إلى المعسكر التحضيري بمنطقة عسير بعد غد الأحد.

وفي وقت سابق، أصدرت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، جدول المباريات الثمانية المتبقية في دوري محمد بن سلمان للمحترفين، على أن تعود المسابقة في الرابع من أغسطس المقبل.

الدوري يعود بعد تعليق أكثر من 3 أشهر:

وعادت مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان من جديد للاستئناف، وذلك بعد أن عُلقت لمدة زادت على 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

موعد بداية ونهاية الدوري:

ووفقًا للجدول الذي اعتمدته لجنة المسابقات في الرابطة، فإن الجولة الـ23 سوف تبدأ في الرابع من أغسطس وتُختتم المسابقة بمواجهات الجولة الـ30 يوم 9 سبتمبر.

وستُقام مباراة الهلال والنصر يوم الخامس من أغسطس المقبل، بينما يواجه الأهلي فريق الاتحاد في التاسع من أغسطس.

وجاءت المباريات كالتالي: الجولة الـ23 “الفتح والفيحاء، أبها والاتحاد، الرائد وضمك، الفيصلي والتعاون، الأهلي والحزم، العدالة والاتفاق والوحدة والشباب، والنصر والهلال”.

أما مباريات الجولة الـ24 فجاءت مكونة من: “الاتفاق والفيحاء وضمك والفيصلي والوحدة والرائد والاتحاد والأهلي والشباب والتعاون، أبها والنصر، الحزم والعدالة، والهلال ضد الفتح”.

بينما جاءت مباريات الجولة الـ25 مكونة من: “الفتح وأبها الفيحاء والشباب، الرائد والحزم، الاتحاد والاتفاق، العدالة والهلال والفيصلي ضد الأهلي، والتعاون ضد ضمك، النصر ضد الوحدة”.

أما مباريات الجولة الـ26 فستكون: “الفتح والاتفاق الفيصلي والاتحاد، أبها والحزم، الرائد والشباب، العدالة والوحدة والفيحاء ضد ضمك، التعاون والنصر، الأهلي والهلال”. ومباريات الجولة الـ27 ستكون: “الاتفاق والرائد، الشباب وأبها، الحزم والفتح، والاتحاد والفيحاء، الهلال والفيصلي، ضمك والأهلي، الوحدة والتعاون، النصر والعدالة”.

بينما مباريات الجولة الـ28 فهي “العدالة ضد الرائد، ضمك وأبها، النصر والفيحاء، الهلال والحزم، الفتح والاتحاد، الفيصلي والوحدة، التعاون والاتفاق، الأهلي والشباب”.

أما مباريات الجولة التاسعة والعشرين فهي: “أبها والأهلي، الفيحاء والعدالة، الاتفاق وضمك، الاتحاد والنصر، الفتح والتعاون، الرائد والفيصلي، الوحدة والهلال، الشباب والحزم”.

بينما مباريات الجولة الـ30: فهي “العدالة والاتحاد، ضمك والفتح، الحزم والوحدة، الأهلي والرائد، الفيصلي وأبها، التعاون والفيحاء، الهلال والشباب، النصر والاتفاق”.