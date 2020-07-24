إصابة مُرعبة لـ مبابي في نهائي كأس فرنسا

المواطن - محمد سمعه

غادر اللاعب الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مباراة سانت إيتيان، المُقامة حاليًّا في نهائي كأس فرنسا، وذلك بعد أن تعرض لإصابة قاسية.

وكان اللاعب لويك بيران لاعب سانت إيتيان، دخل بقوة على قدم مبابي؛ مما أدى لطرده بالبطاقة الحمراء، بينما غادر مبابي المباراة متأثرًا بالإصابة، حيث بكى بسبب عدم قدرته على استكمال اللقاء.

وبسبب تدخل بيران العنيف، اشتبك لاعبي باريس سان جيرمان مع بعض من لاعبي سانت إيتيان؛ مما أدى لتوجيه 3 بطاقات صفراء لـ ماركو فيراتي وباريديس وباكيير من باريس سان جيرمان، بينما تم توجيه بطاقة صفراء للاعب روماين حمومة من سانت إيتيان.

جدير بالذكر أن الشوط الأول من مباراة باريس سان جيرمان وسانت إيتيان انتهى بتقدم الباريسين بهدف دون رد، سجله اللاعب البرازيلي نيمار بالدقيقة الرابعة عشرة.

من ناحية أخرى، يحلم نادي يوفنتوس الإيطالي بالتعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي لتدعيم هجومه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وينتهي تعاقد الفرنسي الدولي مبابي، صاحب الـ21 عامًا، مع باريس سان جيرمان في صيف عام 2022، مع وجود اهتمام قوي من قبل ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي بضمه.

وأشار موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، إلى أن يوفنتوس يرى أن مبابي هو خليفة البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سيصل لعامه الـ36 في فبراير المقبل، خاصة وأنه مهاجم طموح ويسعى لحفر اسمه في سجلات تاريخ كرة القدم.



