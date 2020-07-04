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إصدار دليل معايير تقييم قدرات المطورين العقاريين.. بيئة تنافسية جاذبة
تساعد على تقليل مخاطر المشاريع عبر التأكد من قدرات المطورين

إصدار دليل معايير تقييم قدرات المطورين العقاريين.. بيئة تنافسية جاذبة

2020/07/04
الساعة 6:21 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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إصدار دليل معايير تقييم قدرات المطورين العقاريين.. بيئة تنافسية جاذبة
المواطن - الرياض
العناوين الفرعية إخفاء
1 بيئة تنافسية جاذبة لقطاع الإسكان:
2 الاستعانة بأفضل بيوت الخبرة:
3 تقييم موضوعي لقدرات المطورين العقاريين:
4 بيئة تنافسية بآفاق جديدة:
5 لجنة الحج والإسكان بالشورى تناقش مشروع نظام السوق العقارية
6 هل تطبق القيمة المضافة على منتجات الإسكان؟
7 عودة 75% من منسوبي الإسكان وفروعها وفق الإجراءات الاحترازية

أصدرت وكالة التطوير العقاري بوزارة الإسكان، اليوم السبت، دليل معايير تقييم المطورين العقاريين، الذي يحدّد معايير مهنية لتقييم المطورين العقاريين تشمل القدرات المالية والفنية والتنظيمية والتسويقية والقانونية؛ وذلك بهدف رفع قدرات المطورين وتعزيز تنمية القطاع.

بيئة تنافسية جاذبة لقطاع الإسكان:

وتسهم هذه المعايير في توفير بيئة تنافسية جاذبة للقطاع، تساعد على تقليل مخاطر المشاريع عبر التأكد من قدرات المطورين على تنفيذها وإنجازها، إضافة إلى تحفيز المستثمرين في قطاع التطوير العقاري وملاك الأراضي على الشراكة بشكل أفضل مع المطورين العقاريين لوجود أسس ومعايير تقييم واضحة تساعدهم على اتخاذ قرار الاستثمار بالشكل المناسب.

من جهته، أوضح المشرف العام على وكالة التطوير العقاري بوزارة الإسكان، المهندس مازن الداوود، أن معايير التقييم للمطورين العقاريين تعدّ خطوة مهمة لبيان محفزات الشراكة مع وزارة الإسكان.

الاستعانة بأفضل بيوت الخبرة:

ونوه الداوود إلى أنه تم تطويرها من قبل خبراء ومتخصصين، وتمت الاستعانة بأفضل بيوت الخبرة لإعدادها وتطبيقها، لتشمل الجوانب الفنية والمالية وغيرها، مؤكدًا أن الوكالة تعتزم التطبيق التجريبي لهذه المعايير وذلك لمدة عام واحد؛ لتعريف المطورين العقاريين بها حتى يتم تطبيقها بشكل كامل، إذ يمكن الاطلاع على الدليل بالدخول على مكتبة المطورين في نظام “إتمام” لمن سبق له التسجيل في النظام على الرابط: https://etmam-services.housing.gov.sa.

تقييم موضوعي لقدرات المطورين العقاريين:

ولفت الداوود إلى أن الأثر الذي تهدف الوكالة الوصول إليه من خلال معايير التقييم يتمثّل في مساعدة المطورين العقاريين على إيجاد تقييم موضوعي لقدراتهم، وتحديد نقاط القوة للحفاظ عليها وتعزيزها، ونقاط الضعف التي يمكن تحسينها، كما يساعد الجهات التمويلية على وضع آلية تقييم موضوعية للمطور العقاري بما يسهم في تعزيز الثقة بين الطرفين.

بيئة تنافسية بآفاق جديدة:

وأشار إلى أن ذلك سينعكس على جودة المشاريع ورفع الأداء وإيجاد بيئة تنافسية بآفاق جديدة لقطاع التطوير العقاري من خلال وضع أساسيات الجودة لدى المطورين وتشجيعهم ورفع قدراتهم واستثمار فرص أفضل للمشاريع عامة ومشاريع البيع على الخارطة بشكل خاص.

 

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