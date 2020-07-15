إطلاق تطبيق توكلنا على متجر هواوي.. السعودية لا تألو جهدًا للوقاية من كورونا

المواطن - الرياض

جاء إعلان الهيئة السعودية للذكاء الاصطناعي “سدايا” بإطلاق نسخة من تطبيق “توكلنا” على متجر هواوي”App Gallery”؛ ليستطيع مستخدمو أجهزة هواوي الاستفادة من مميزات تطبيق توكلنا في الحد من انتشار فيروس كورونا في السعودية.

وفي هذا السياق، أكدت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي حرصها كل الحرص لتعميم فائدة تطبيق توكلنا، وهو ما دفعها لرفع نسخة خاصة بأجهزة هواوي دون النظر عن حجم من مستخدميه، والذي يعكس الحرص الكبير على أن تكون الفائدة للجميع وليست خاصة بمستخدمي الأجهزة واسعة الانتشار فقط.

خلق بيئات صحية وذكية:

وأضافت الهيئة، أن تطبيق “توكلنا” أصبح الآن متاحًا على أكبر المتاجر الخاصة بالأجهزة الذكية، مثل متجر أبل وأندرويد ومتجر التطبيقات، حتى يستفيد منه جميع المواطنين والمقيمين في السعودية.

هذا ويساعد تطبيقا “توكلنا” و”تباعد” اللذين أطلقتهما “سدايا” على خلق بيئات صحية وذكية داخل أماكن العمل ومناطق التجمعات العامة والتجارية؛ بسبب ما يوفرانه من تنبيه للحالة الصحية للمستخدم، وكذلك أخبار المستخدمين في حالة مخالطة أحد المصابين بفيروس كورونا.

بدورها عادة ما تؤكد وزارة الصحة على أهمية تطبيقي “توكلنا” و”تباعد”؛ لدورهما في احتواء جائحة كورونا بشكل فعال وبطريقة ذكية لا تحتاج إلى تدخل بشري بشكل مباشر.

جهود السعودية تتواصل للوقاية من كورونا:

ويأتي إطلاق نسخة من تطبيق “توكلنا” على متجر هواوي تأكيدًا على حرص حكومة المملكة على تسخير جميع الوسائل التقنية التي تعمل على الحد من انتشار فيروس كورونا، وتطبيقا “توكلنا” و”تباعد” من أهم الوسائل التي تعتمد عليهما الآن للحد من العدوى.

ويؤكد الخبراء أن الالتزام بالتطبيقات الصحية التي طورتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي من شأنه تجنب أي مخاطر محتملة قد تنتج عن تفشي فيروس كورونا لا قدر الله.



